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«Атлетико» пристально наблюдает за Камада, но в борьбе за игрока лидируют другие клубы

05 Апреля 2023 • 15:38 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
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08.04 16:30

Мадридский «Атлетико» пристально наблюдает за полузащитником франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада, который с большой долей вероятности в конце сезона станет свободным агентом.

По информации от журналиста Маттео Моретто, «матрасники» действительно заинтересованы в трансфере японца, но пока переговоры далеки от завершающей стадии. Сообщается, что наиболее предметный интерес к Камада проявляют «Бавария» и «Ливерпуль».

Даити в нынешнем сезоне записал на свой актив 7 голов и 4 результативные передачи. Японца ранее также сватали в дортмундскую «Боруссию», которая тоже хочет пригласить игрока свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Атлетико Мадрид Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Даити Камада
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ФРАЙБУРГ БАВАРИЯ
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