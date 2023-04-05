«Атлетико» пристально наблюдает за Камада, но в борьбе за игрока лидируют другие клубы

Мадридский «Атлетико» пристально наблюдает за полузащитником франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада, который с большой долей вероятности в конце сезона станет свободным агентом.

По информации от журналиста Маттео Моретто, «матрасники» действительно заинтересованы в трансфере японца, но пока переговоры далеки от завершающей стадии. Сообщается, что наиболее предметный интерес к Камада проявляют «Бавария» и «Ливерпуль».

Даити в нынешнем сезоне записал на свой актив 7 голов и 4 результативные передачи. Японца ранее также сватали в дортмундскую «Боруссию», которая тоже хочет пригласить игрока свободным агентом.