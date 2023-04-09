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Уткин сделал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Арсенал»

09 Апреля 2023 • 17:39 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Арсенал
1 2.75 X 3.65 2 2.45
1-й тайм

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч 30-го тура Премьер-лиги Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом».

Уткин отметил, что в чемпионской гонке на Туманном Альбионе он поддерживает «Манчестер Сити», поэтому предпочитает делать прогноз, не относящийся к результату матча. Уткин прогнозирует гол форварда «Арсенала» Габриэля Жезуса, который не так давно восстановился после серьёзной травмы колена.

Битва между «Ливерпулем» и «Арсеналом» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Василий Уткин Арсенал Лондон
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ЛИВЕРПУЛЬ АРСЕНАЛ
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