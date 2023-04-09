Уткин сделал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Арсенал»

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч 30-го тура Премьер-лиги Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом».

Уткин отметил, что в чемпионской гонке на Туманном Альбионе он поддерживает «Манчестер Сити», поэтому предпочитает делать прогноз, не относящийся к результату матча. Уткин прогнозирует гол форварда «Арсенала» Габриэля Жезуса, который не так давно восстановился после серьёзной травмы колена.

Битва между «Ливерпулем» и «Арсеналом» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.