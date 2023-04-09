​Александер-Арнольд: «Мы показали характер»

В центральном матче тридцатого тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Арсенал» и обстоятельства игры вынудили подопечных Юргена Клоппа показать характер. События игры прокомментировал защитник «красных» Трент Александер-Арнольд - именно он сделал голевую передачу в эпизоде со вторым голом.

- Очень интенсивный матч. Очень хороший футбол. С обеих сторон. Наш старт матча был неудачным, но зато мы показали свой характер. У нас был огромный шанс на победу. Но мы довольны и очком. Матч стал уроком для нас, - цитирует слова Александера-Арнольда Sky Sports.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Лидсом».