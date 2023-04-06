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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл оценил важность матча «Арсенала» против «Ливерпуля»

06 Апреля 2023 • 18:05 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
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09.04 18:30

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о шансах лондонского «Арсенала» завоевать чемпионство в АПЛ.

«Если «Арсенал» сможет одержать победу в гостях над «Ливерпулем», то он точно станет чемпионом. Такая победа придаст им огромную уверенность, но если же «канониры» проиграют, то чемпионская гонка будет непредсказуемой», — цитирует Невилла Sky Sports.

При этом эксперт признался, что считает «Манчестер Сити» фаворитом в борьбе за золотые медали АПЛ.

После 29 туров «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 72 очка. «Манчестер Сити» идет на второй строчке, набрав 64 балла. Однако отметим, что у команды Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Лондон Гари Невилл
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ЛИВЕРПУЛЬ АРСЕНАЛ
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