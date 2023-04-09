«Арсенал» забил «Ливерпулю» два гола на «Энфилде» за полчаса

В воскресенье вечером в 30-м туре Премьер-лиги Англии отношения выясняют «Ливерпуль» и «Арсенал». Команда Микеля Артеты уже в первые полчаса смогла огорчить мерсисайдцев двумя голами – на 8-й минуте отличился Габриэл Мартинелли, а на 28-й минуте забил Габриэль Жезус.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице английского чемпионата. Второй «Манчестер Сити» «канониры» опережают на пять зачётных баллов. «Ливерпуль», в свою очередь, занимает восьмое место на текущий момент.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче на «Энфилде» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.