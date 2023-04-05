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«Ливерпуль» готов выложить 40 миллионов евро за полузащитника «Атлетико»

05 Апреля 2023 • 13:49 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
09.04 18:30

Английский «Ливерпуль» продолжает поиски нового полузащитника. По информации от Fichajes, команда Юргена Клоппа готова выложить 40 миллионов евро за хавбека мадридского «Атлетико» Родриго де Пауля.

Аргентинец может покинуть «матрасников» летом. После перехода в «Атлетико» его карьера немного застопорилась, поэтому игрок не против рассмотреть другой вариант для продолжения карьеры. Более того, у мадридского клуба сейчас финансовые проблемы, поэтому «матрасников» можно уговорить о продаже с помощью выгодного предложения.

Де Пауль в нынешнем сезоне отметился одним голом и тремя результативными передачами за «Атлетико» в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Атлетико Мадрид Родриго де Пауль
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