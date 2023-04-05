Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта интересен мадридскому «Атлетико».

Английский гранд решил расстаться с 28-летним игроком после завершения сезона, не предложив ему новый контракт. Летом гвинеец станет свободным агентом, и уже сейчас другие клубы изучают его кандидатуру. Как сообщает Fichajes, в подписании Кейта заинтересован «Атлетико». Наставник «матрасников» Диего Симеоне считает, что хавбек способен усилить его команду.

В активе Наби Кейта 11 забитых мячей и семь голевых передач в 129 матчах в составе команды Юргена Клоппа с момента перехода из «РБ Лейпцига» в 2018 году.