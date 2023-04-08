Каррагер: «Игроки «Арсенала» могут не справиться с давлением на «Энфилде»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о предстоящем матче команды Юргена Клоппа против «Арсенала».

«Ливерпуль» примет «канониров» на своём поле в воскресном поединке Премьер-лиги.

«Думаю, фактор «Энфилда» может сыграть свою роль. Справятся ли с этим футболисты «Арсенала»? Иногда даже самые лучшие команды, приезжая сюда, испытывают серьёзные трудности, а в составе «Арсенала» по-прежнему много молодых игроков. В этом нет ничего постыдного, но это действительно может сказаться», – заявил телеэксперт Sky, выступая в преддверии поединка.

Напомним, что «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, а «Ливерпуль» занимает восьмую строчку.