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Каррагер: «Игроки «Арсенала» могут не справиться с давлением на «Энфилде»

08 Апреля 2023 • 22:07 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
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Через 19 ч. 33 мин.

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о предстоящем матче команды Юргена Клоппа против «Арсенала».

«Ливерпуль» примет «канониров» на своём поле в воскресном поединке Премьер-лиги.

«Думаю, фактор «Энфилда» может сыграть свою роль. Справятся ли с этим футболисты «Арсенала»? Иногда даже самые лучшие команды, приезжая сюда, испытывают серьёзные трудности, а в составе «Арсенала» по-прежнему много молодых игроков. В этом нет ничего постыдного, но это действительно может сказаться», – заявил телеэксперт Sky, выступая в преддверии поединка.

Напомним, что «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, а «Ливерпуль» занимает восьмую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Джейми Каррагер
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ЛИВЕРПУЛЬ АРСЕНАЛ
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