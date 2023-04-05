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Келлехер хочет покинуть «Ливерпуль» – ему надоело быть дублёром Алиссона

05 Апреля 2023 • 22:28 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
09.04 18:30

Голкипер «Ливерпуля» Каомхин Келлехер намерен сменить клуб предстоящим летом.

24-летний футболист редко появляется на поле, поскольку основным вратарём «красных», как и в предыдущие сезоны, является Алиссон Бекер. По сведениям Daily Mail, летом Келлехер хотел бы сменить обстановку, поскольку рассчитывает получить роль основного стража ворот. Ирландец готов запросить у клуба трансфер.

В текущей кампании Каомхин Келлехер принял участие лишь в трёх матчах за первую команду «Ливерпуля», при этом ни разу не сыграв в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 8 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Каомхин Келлехер трансферы футбола - лето 2023
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