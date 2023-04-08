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Клопп: «Ливерпуль» станет лучше при грамотной кадровой политике»

08 Апреля 2023 • 11:53 Комментировать
Ливерпуль
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Арсенал
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09.04 18:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как собирается менять команду к следующему сезону. Напомним, сейчас «скаузеры» располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Что бы мы не сделали летом, некоторые будут считать, что этого недостаточно. «Ливерпуль» станет лучше при грамотной кадровой политике, у меня нет в этом сомнений. Я не являюсь худшим тренером, мои игроки тоже не являются худшими. Нам просто стоит сделать грамотные изменения», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Среди трансферных целей «Ливерпуля» ранее числились два полузащитника – Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» и Матеус Нунес из «Вулверхэмптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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