Клопп: «Ливерпуль» станет лучше при грамотной кадровой политике»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как собирается менять команду к следующему сезону. Напомним, сейчас «скаузеры» располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Что бы мы не сделали летом, некоторые будут считать, что этого недостаточно. «Ливерпуль» станет лучше при грамотной кадровой политике, у меня нет в этом сомнений. Я не являюсь худшим тренером, мои игроки тоже не являются худшими. Нам просто стоит сделать грамотные изменения», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Среди трансферных целей «Ливерпуля» ранее числились два полузащитника – Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» и Матеус Нунес из «Вулверхэмптона».