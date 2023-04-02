Артета – о Жезусе: «Он заслужил выйти в стартовом составе»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета похвалил своего нападающего Габриэля Жезуса. Бразильский форвард четыре последних месяца боролся травмой колена, а вчера смог оформить дубль в матче за «канониров», внеся огромный вклад в домашний разгром «Лидса» (4:1).

«Я очень рад за него, он заслужил овации от болельщиков, которые аплодировали ему. Он очень усердно работал над возвращением на поле последние 4-5 месяцев, а сегодня полностью заслужил выйти в стартовом составе и воспользовался своим шансов», - цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

Благодаря трём очкам на «Эмирейтс» против «Лидса» «канониры» сохранили восьмиочковый отрыв от «Манчестер Сити». Правда, у «горожан» есть ещё игра в запасе.