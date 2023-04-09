Клопп: «Я на 100% ответственен на эту дрянь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп осознаёт тот факт, что его команда очень слабо проводит нынешний сезон. На текущий момент «красные» занимают лишь восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

«Мне всё равно, что мы показывали в прошлом сезоне или в позапрошлом. Я на 100% ответственен за эту дрянь. Это действительно не круто», - сказал Клопп, чьи слова приводит Sky Sports.

В воскресенье «Ливерпуль» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Арсенала». Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.