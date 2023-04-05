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«Айнтрахт» готов отпустить Линдстрёма ближайшим летом

05 Апреля 2023 • 12:30 Комментировать
Байер Л
...
Айнтрахт Фр
08.04 16:30

Франкфуртский «Айнтрахт» будет не прочь расстаться со своим полузащитником Йеспером Линдстрёмом, на которого есть большой спрос в Английской премьер-лиге. По информации от Sport Witness сумма потенциального трансфера обойдётся покупателям в 35-40 миллионов евро.

В услугах Линдстрёма заинтересованы как минимум два клуба из туманного альбиона – лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Сам 23-летний футболист недавно дал интервью, в котором признался, что является фанатом «Ливерпуля» и мечтает выступать за эту команду.

Линдстрём в нынешнем сезоне записал на свой счёт семь голов и две результативные передачи в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Айнтрахт Франкфурт Йеспер Линдстрем
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БАЙЕР Л АЙНТРАХТ ФР
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