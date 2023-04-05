«Айнтрахт» готов отпустить Линдстрёма ближайшим летом

Франкфуртский «Айнтрахт» будет не прочь расстаться со своим полузащитником Йеспером Линдстрёмом, на которого есть большой спрос в Английской премьер-лиге. По информации от Sport Witness сумма потенциального трансфера обойдётся покупателям в 35-40 миллионов евро.

В услугах Линдстрёма заинтересованы как минимум два клуба из туманного альбиона – лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Сам 23-летний футболист недавно дал интервью, в котором признался, что является фанатом «Ливерпуля» и мечтает выступать за эту команду.

Линдстрём в нынешнем сезоне записал на свой счёт семь голов и две результативные передачи в чемпионате Германии.