Канчельскис сделал смелый прогноз на матч «Ливерпуля» и «Арсенала»

Знаменитый в прошлом российский футболист, а ныне тренер и эксперт Андрей Канчельскис поделился своим прогнозом на центральный матч текущего тура АПЛ. В нём завтра на «Энфилде» «Ливерпуль» примет лидера чемпионата Англии – «Арсенал» Микеля Артеты. И несмотря на длительную победную серию «Арсенала», Канчельскис уверен, что удача завтра улыбнётся именно хозяевам.

«Я думаю «Ливерпуль» обыграет «Арсенал». Это будет домашняя игра против лидера АПЛ — к ней всегда другой настрой и иное отношение», - рассуждает Канчельскис для Sport24, добавляя, что игра обязательно будет наполнена голами и интересными событиями.

Отметим, что в первом круге на «Эмирейтс» «Арсеналу» удалось обыграть «Ливерпуль» со счётом 3:2.