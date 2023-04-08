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Артета поделился мыслями о работе Клоппа

08 Апреля 2023 • 00:35 Комментировать
Ливерпуль
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Арсенал
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09.04 18:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о Юргене Клоппе.

Уже в воскресенье «канониры» сыграют против «Ливерпуля» на «Энфилде» в рамках 30-го тура Премьер-лиги.

«Огромного уважения заслуживает то, как Клопп, приехав из зарубежного чемпионата, сходу смог привить «Ливерпулю» свою идентичность. Его ценности быстро прижились и дали наилучший результат из всех возможных. Он полностью заслужил доверие к себе тем, как преобразил клуб», – приводит Mirror слова испанского наставника.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице с 72 очками после 29 матчей. «Ливерпуль» занимает восьмую строчку, набрав 43 балла после 28 встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Микель Артета Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ АРСЕНАЛ
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