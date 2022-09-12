Матип: «Иногда не нравится слышать правду»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип рассказал об откровенных беседах между игроками, которые состоялись на прошлой неделе. На командных собраниях футболисты попытались разобраться в плохих результатах команды.

«Командные собрания иногда помогают прояснить ситуацию. Мы можем обсудить все проблемы. Иногда не нравится слышать правду, но это полезно, ведь все мы хотим добиться прогресса», – сказал Матип на пресс-конференции накануне матча Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом».

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» потерпел разгром на выезде от «Наполи» со счётом 1:4. Команда Юргена Клоппа также выиграла всего два из 6 своих матчей в Английской премьер-лиге.