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Поттер: «Футболисты – это в первую очередь не спортсмены, а люди»

 
12 Сентября 2022 • 13:18 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
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18.09 18:30

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о том, как собирается наладить атмосферу в раздевалке «синих». Напомним, что «пенсионеры» пока располагаются на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

«Футболисты – это в первую очередь не спортсмены, а люди. Я всегда стараюсь понять каждого игрока, его мотивацию, тревоги. Только так можно построить доверительные отношения», – цитирует Поттера официальный сайт «Челси».

Свой дебютный матч у руля «пенсионеров» Поттер проведёт уже в среду на «Стэмфорд Бридж». В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» будет принимать у себя дома австрийский «Зальцбург»

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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