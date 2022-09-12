Кейта пропустит ближайшие матчи сборной Гвинеи

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта через неделю не отправится в расположение сборной Гвинеи, куда его недавно вызвал главный тренер Каба Диавара. По информации от Liverpool Echo, травма хавбека не позволит ему помочь своей сборной в ближайших матчах.

Напомним, что Кейта уже пропустил из-за травмы несколько матчей. В «Ливерпуле» надеются на то, что полузащитник вернётся в строй после международной паузы. Этот срок составляет приблизительно 3 недели.

Кейта летом мог покинуть «Ливерпуль» и вернуться обратно в Бундеслигу, где его хотела видеть дортмундская «Боруссия». Контракт Наби с мерсисайдским клубом рассчитан до конца сезона.