Фердинанд: «Ливерпулю» очень не хватало Жоты»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал возвращение в строй нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты.

«Он действительно хорошо играет, Диогу сильно пострадал из-за травм, он даёт им много преимуществ в чужой штрафной и отлично завершает атаки. «Ливерпулю» очень не хватало Жоты», – цитирует Фердинанда BT Sport.

Жота пропустил несколько матчей на старте сезона из-за травмы. В прошлой кампании футболист отметился 15 голами и 4 результативными передачами в Английской премьер-лиге.

Жота выступает за «Ливерпуль» с лета 2020 года, когда перешёл в команду Юргена Клоппа из «Вулверхэмптона».