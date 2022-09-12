​В Англии планируют играть на выходных

Футбольная ассоциация Англии выступила с заявлением. В нём говорится о намерении проводить футбольные матчи на ближайших выходных. ФА рекомендовала лигам и клубам организовывать перед матчами минуты молчания и использовать чёрные повязки.

Напомним, что на минувших выходных в Англии в футбол не играли из-за траура – 8 сентября из жизни ушла королева Елизавета II.

Матчи восьмого тура Английской премьер-лиги должны пройти 16, 17 и 18 сентября. При этом одна из игр уже была перенесена. Это игра между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас». Здесь перенос связан с забастовкой железнодорожников.