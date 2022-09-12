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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В Англии планируют играть на выходных

 
12 Сентября 2022 • 18:33 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Фулхэм
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16.09 22:00

Футбольная ассоциация Англии выступила с заявлением. В нём говорится о намерении проводить футбольные матчи на ближайших выходных. ФА рекомендовала лигам и клубам организовывать перед матчами минуты молчания и использовать чёрные повязки.

Напомним, что на минувших выходных в Англии в футбол не играли из-за траура – 8 сентября из жизни ушла королева Елизавета II.

Матчи восьмого тура Английской премьер-лиги должны пройти 16, 17 и 18 сентября. При этом одна из игр уже была перенесена. Это игра между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас». Здесь перенос связан с забастовкой железнодорожников.

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Апл Англия
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