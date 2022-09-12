Траур во благо: Какие английские клубы выиграют от переноса матчей

В Англии был перенесен 7-й тур Премьер-лиги, и есть вероятность, что и матчи 8-го игрового дня также не состоятся вовремя. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какие клубы от этого выиграют.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» проваливает старт сезона, и передышка для подопечных Юргена Клоппа оказалась очень кстати. Накануне матча с «Аяксом» немецкий тренер на вопрос о возможной потере темпа даже пошутил, что был бы рад, если его команда растеряет тот темп, который был. Пауза на выходных могла дать Клоппу возможность поработать над игровыми проблемами, которые ярко проявились в матче с «Наполи».

С учётом большого количества травм даже передышка на один тур тоже была очень кстати. Причём «Ливерпуль» наверняка хотел бы и переноса поединка с «Челси», который намечен на ближайшие выходные. В этом случае к 1 октября, когда предстоит матч против «Брайтона», должны оправиться Ибраима Конате и Джордан Хендерсон.

«Челси»

Вынужденная пауза должна пойти на пользу Грэму Поттеру в «Челси». Наставник должен был оказаться в жестком цейтноте: матч Лиги чемпионов против «Зальцбурга» на фоне усталости после встречи с «Фулхэмом», а затем ещё и поединок с «Ливерпулем». В таком графике «синие» не могли толком поработать. Теперь Поттер хотя бы к матчу против «Зальцбурга» получит команду, не уставшую после дерби. Наверное, тренер был бы не против и переноса матча против «Ливерпуля», чтобы иметь больше времени осмотреться.

«Брайтон»

Неожиданное увольнение Томаса Тухеля лишило «Брайтон» тренера. «Чайки» дали добро на уход Грэма Поттера, но не имели готового варианта для замены. В итоге на матч против «Борнмута» команду должны были вывести Эндрю Крофтс и Адам Лаллана. Пока что они же и готовят «Брайтон» к матчу против «Кристал Пэлас». Очевидно, что такая пара вызывает тревогу у поклонников команды. Перенос матчей помогает «Брайтону» спокойно выбирать тренера.

«Тоттенхэм»

На прошедших выходных «Тоттенхэм» должен был играть против «Манчестер Сити», который находится в сумасшедшей форме. Наверняка Антонио Конте счастлив, что с «горожанами» придётся сыграть позже. Конечно, с «Манчестер Сити» всегда сложно, но сейчас дружина Хосепа Гвардиолы выглядит очень угрожающе. Теперь «Тоттенхэм» получает возможность спокойно подготовиться к матчу с лиссабонским «Спортингом», а потом и к поединку с «Лестером». При этом как раз с «лисами» «шпоры» наверняка хотели бы сыграть сейчас – уж слишком слабо выглядят подопечные Брендана Роджерса.

«Эвертон»

«Ириски» не смогли одержать ни одной победы в стартовых шести турах. На прошедших выходных «Эвертон» должен был поехать в гости к набравшему ход «Арсеналу», причём без травмированных Джордана Пикфорда и Доминика Калвьерта-Льюина. Очевидно, что такая затея не сулила очков. Вратарь и форвард должны вернуться к 1 октября, так что «Эвертон» хотел бы переноса поединка с «Вест Хэмом». С другой стороны, «молотобойцы» тоже не в форме, так что с ними в целом сыграть можно уже сейчас.

Роман Андреев