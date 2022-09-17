«Фулхэм» девять лет не мог выиграть в гостях, уступая к перерыву

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» потерпел очередное поражение, уступив «Фулхэму» со счетом 2:3. В первом тайме «лесники» вышли было вперед, но в начале второй половины игры получили три гола один за другим, и «Фулхэм», получив солидное преимущество, довел игру до логического завершения.

Как оказалось, такого, чтобы клуб уступал в гостях к перерыву, но затем выиграл, с «Фулхэмом» не случалось практически девять лет. В последний раз «дачники» выиграли в гостевом матче АПЛ, уступая к перерыву, 26 декабря 2013 года. Тогда это было сделано в матче с «Норвичем».