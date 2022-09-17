«Ноттингем Форест» проиграл «Фулхэму», пропустив 3 мяча за 6 минут

«Ноттингем Форест» потерпел четвёртое поражение кряду, неудачно сыграв против «Фулхэма». В дебюте Тайво Авонийи здорово сыграл на дальней штанге после подачи углового и открыл счет. Затем трижды ответили гости. Олуватосин Адарабиойо отличился после корнера, Жоау Пальинья с линии штрафной в касание пробил в девятку, а Харрисон Рид здорово сыграл в контратаке. У «лесников» также сработала быстрая вылазка, но гол Льюиса О'Брайена особо ничего не изменил - 2:3.

«Ноттингем» остается с четырьмя очками, у соперника - 11.