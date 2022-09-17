«Ноттингем Форест» проиграл «Фулхэму», пропустив 3 мяча за 6 минут

«Ноттингем Форест» потерпел четвёртое поражение кряду, неудачно сыграв против «Фулхэма». В дебюте Тайво Авонийи здорово сыграл на дальней штанге после подачи углового и открыл счет. Затем трижды ответили гости. Олуватосин Адарабиойо отличился после корнера, Жоау Пальинья с линии штрафной в касание пробил в девятку, а Харрисон Рид здорово сыграл в контратаке. У «лесников» также сработала быстрая вылазка, но гол Льюиса О'Брайена особо ничего не изменил - 2:3.
«Ноттингем» остается с четырьмя очками, у соперника - 11.
Протокол игры
|(1:0) Авонийи Тайво11'
|54'Адарабиойо Олуватосин (1:1)
|57'Пальинья Жоау (1:2)
|60'Рид Харрисон (1:3)
|(2:3) О'Брайен Льюис77'
Хендерсон Дин•Боли Вийи 34'63' (Уорролл Джо (63') •Кук Стив 27'63' (Лингард Джесси (63') •Маккена Скотт•Уильямс Неко88' (Деннис Эммануэль (88') •Лоди Ренан•Йейтс Райан•Фройлер Ремо70' (О'Брайен Льюис (70') •Гиббс-Уайт Морган•Джонсон Бреннан•Авонийи Тайво70' (Сарридж Сэм (70')
Запасные: Тоффоло Харри•Куйяте Шейку•Бьянкон Жулиан•Хеннесси Уэйн
Лено Бернд•Тете Кенни• 63'Адарабиойо Олуватосин•Диоп Исса• 40'Рим Тим•Рид Харрисон•Пальинья Жоау•Виллиан Боргес70' (Джеймс Дэниэл (70') •Перейра Андреас 78'83' (Кэрни Том (83') •Рид Бобби90' (Кебано Нескенс (90') •Митрович Александар90' (Винисиус Карлос (90')
16 сентября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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