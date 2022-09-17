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«Ноттингем Форест» проиграл «Фулхэму», пропустив 3 мяча за 6 минут

 
17 Сентября 2022 • 00:00 Комментировать
Ноттингем Форест
2:3
Фулхэм
окончен

«Ноттингем Форест» потерпел четвёртое поражение кряду, неудачно сыграв против «Фулхэма». В дебюте Тайво Авонийи здорово сыграл на дальней штанге после подачи углового и открыл счет. Затем трижды ответили гости. Олуватосин Адарабиойо отличился после корнера, Жоау Пальинья с линии штрафной в касание пробил в девятку, а Харрисон Рид здорово сыграл в контратаке. У «лесников» также сработала быстрая вылазка, но гол Льюиса О'Брайена особо ничего не изменил - 2:3.

«Ноттингем» остается с четырьмя очками, у соперника - 11.

Протокол игры  
Ноттингем Форест2:3Фулхэм
(1:0) Авонийи Тайво11'  
  54'Адарабиойо Олуватосин (1:1)
  57'Пальинья Жоау (1:2)
  60'Рид Харрисон (1:3)
(2:3) О'Брайен Льюис77'  
Хендерсон ДинБоли Вийи  34' 63' (Уорролл Джо ( 63') Кук Стив  27' 63' (Лингард Джесси ( 63') Маккена СкоттУильямс Неко 88' (Деннис Эммануэль ( 88') Лоди РенанЙейтс РайанФройлер Ремо 70' (О'Брайен Льюис ( 70') Гиббс-Уайт МорганДжонсон БреннанАвонийи Тайво 70' (Сарридж Сэм ( 70')
Запасные: Тоффоло ХарриКуйяте ШейкуБьянкон ЖулианХеннесси Уэйн
Лено БерндТете Кенни  63'Адарабиойо ОлуватосинДиоп Исса  40'Рим ТимРид ХаррисонПальинья ЖоауВиллиан Боргес 70' (Джеймс Дэниэл ( 70') Перейра Андреас  78' 83' (Кэрни Том ( 83') Рид Бобби 90' (Кебано Нескенс ( 90') Митрович Александар 90' (Винисиус Карлос ( 90')
Запасные: Родак МарекХаррис ЛюкМбабу КевинДаффи ШейнЧалоба Натаниэл
16 сентября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Ноттингем Форест
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окончен Ноттингем Форест 2:3 Фулхэм 2.85 3.35 2.50
окончен Астон Вилла 1:0 Саутгемптон 2.12 3.50 3.45
17.09  14:30 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 8.40 5.40 1.36
17.09  17:00 Ньюкасл ... Борнмут 1.49 4.50 6.80
17.09  19:30 Тоттенхэм ... Лестер 1.52 4.70 6.00
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