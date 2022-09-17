Капитан «Фулхэма»: «В перерыве было важное общение»

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» потерпел очередное поражение, уступив «Фулхэму» со счетом 2:3. В первом тайме «лесники» вышли было вперед, но в начале второй половины игры получили три гола один за другим, и «Фулхэм», получив солидное преимущество, довел игру до логического завершения.

Итоги матча прокомментировал капитан «дачников» Тим Рим:

- В перерыве был важный разговор в раздевалке. И сейчас выиграть матч таким образом - это огромное удовлетворение. Во втором тайме мы смяли соперника, забив три мяча. Важно и то, что мы удержали преимущество, особенно в последние десять минут матча, - цитирует Рима BBC Sport.