Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Наставник «Фулхэма» спрогнозировал, сколько забьёт Митрович

 
16 Сентября 2022 • 22:42 Комментировать
Ноттингем Форест
1:0
Фулхэм
1 2.85 X 3.35 2 2.50
перерыв

В текущем сезоне сербский нападающий Александар Митрович является главным ударным звеном атаки «Фулхэма», он забил уже шесть мячей в английской Премьер-лиге, и, если бы не невероятный Эрлинг Холанн, наверняка возглавлял бы список бомбардиров чемпионата. Наставника «Фулхэма» Марку Силву спросили, сколько, по его мнению, голов сможет забить сербский нападающий в текущем сезоне.

- Это неважно. Важно побеждать. Если Митрович забивает, это прекрасно. Если забивает кто-то другой, это тоже неважно. Митрович - это не просто голеадор, он полезен и в игре с мячом, и без мяча, - цитирует Силву BBC Sport.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Александар Митрович Марку Силва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ФУЛХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Ноттингем Форест 1:0 Фулхэм 2.85 3.30 2.60
Идет 45 минута Астон Вилла 1:0 Саутгемптон 2.14 3.50 3.50
17.09  14:30 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 8.40 5.40 1.36
17.09  17:00 Ньюкасл ... Борнмут 1.49 4.50 6.80
17.09  19:30 Тоттенхэм ... Лестер 1.52 4.70 6.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
22:45 · Англия. Премьер-лига
Каррагер раскритиковал нового владельца «Челси»
22:42 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Фулхэма» спрогнозировал, сколько забьёт Митрович
20:46 · Англия. Премьер-лига
Роберто де Дзерби может возглавить «Брайтон» слухи
20:29 · Англия. Премьер-лига
Капелло считает, что Клоппу надо было уходить из «Ливерпуля» ещё два года тому назад
19:43 · Россия. Премьер-лига
Невилл вспомнил дебют за «МЮ» против московского «Торпедо» 1
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по Артуру
16:09 · Англия. Премьер-лига
Робби Кин: «Я хотел задержаться в «Ливерпуле» подольше, но всё сложилось иначе»
16:08 · Англия. Премьер-лига
Кепа: «У меня были шансы покинуть «Челси» летом»
15:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола согласился с Клоппом по поводу матча всех звёзд в АПЛ
15:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Холанн – отличный человек»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Артета – лучший тренер АПЛ в августе
15:04 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Мы счастливы, что Доусон с нами»
14:45 · Англия. Премьер-лига
Уайт из-за травмы не попал в заявку сборной Англии на матчи Лиги наций
14:17 · Англия. Премьер-лига
Холанн – лучший игрок августа в АПЛ
14:02 · Англия. Премьер-лига
Джампаоло: «Уинкс провёл с нами всего одну тренировку»
Все новости
Рекомендуем