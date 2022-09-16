Наставник «Фулхэма» спрогнозировал, сколько забьёт Митрович

В текущем сезоне сербский нападающий Александар Митрович является главным ударным звеном атаки «Фулхэма», он забил уже шесть мячей в английской Премьер-лиге, и, если бы не невероятный Эрлинг Холанн, наверняка возглавлял бы список бомбардиров чемпионата. Наставника «Фулхэма» Марку Силву спросили, сколько, по его мнению, голов сможет забить сербский нападающий в текущем сезоне.

- Это неважно. Важно побеждать. Если Митрович забивает, это прекрасно. Если забивает кто-то другой, это тоже неважно. Митрович - это не просто голеадор, он полезен и в игре с мячом, и без мяча, - цитирует Силву BBC Sport.