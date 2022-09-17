Наставник «Ноттингема»: «АПЛ беспощадна»

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» потерпел очередное поражение, уступив «Фулхэму» со счетом 2:3. В первом тайме «лесники» вышли было вперед, но в начале второй половины игры получили три гола один за другим, и «Фулхэм», получив солидное преимущество, довел игру до логического завершения. Итоги матча прокомментировал наставник «лесников» Стив Купер:

- Мы нормально сыграли первый тайм, даже при том, что почти не видели мяч. Но они заработали угловой, забили с него. Затем сразу забили еще раз. Нам надо быть собраннее в такие моменты. В высшей лиге очень непросто, она беспощадна, - цитирует Купера BBC Sport.