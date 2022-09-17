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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» забил самые быстрые три мяча в АПЛ за последние пять лет

 
17 Сентября 2022 • 04:37 Комментировать
Ноттингем Форест
2:3
Фулхэм
окончен

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» потерпел очередное поражение, уступив «Фулхэму» со счетом 2:3. В первом тайме «лесники» вышли было вперед, но в начале второй половины игры получили три гола один за другим, и «Фулхэм», получив солидное преимущество, довел игру до логического завершения.

Решающие три гола были забиты в промежуток длиной 5 минут и 18 секунд, и они стали самыми быстрыми тремя голами в матчах АПЛ за последние почти пять лет. 22 декабря 2017 года «Арсенал» забил три мяча «Ливерпулю» за четыре минуты 45 секунд, и тот матч закончился ничьей 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Ноттингем Форест
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окончен Ноттингем Форест 2:3 Фулхэм 2.85 3.35 2.50
окончен Астон Вилла 1:0 Саутгемптон 2.12 3.50 3.45
17.09  14:30 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 8.40 5.40 1.36
17.09  17:00 Ньюкасл ... Борнмут 1.49 4.50 6.80
17.09  19:30 Тоттенхэм ... Лестер 1.52 4.70 6.00
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