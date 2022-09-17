«Фулхэм» забил самые быстрые три мяча в АПЛ за последние пять лет

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» потерпел очередное поражение, уступив «Фулхэму» со счетом 2:3. В первом тайме «лесники» вышли было вперед, но в начале второй половины игры получили три гола один за другим, и «Фулхэм», получив солидное преимущество, довел игру до логического завершения.

Решающие три гола были забиты в промежуток длиной 5 минут и 18 секунд, и они стали самыми быстрыми тремя голами в матчах АПЛ за последние почти пять лет. 22 декабря 2017 года «Арсенал» забил три мяча «Ливерпулю» за четыре минуты 45 секунд, и тот матч закончился ничьей 3:3.