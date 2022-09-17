Наставник «Фулхэма»: «Мы были лучше на поле»

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» потерпел очередное поражение, уступив «Фулхэму» со счетом 2:3. В первом тайме «лесники» вышли было вперед, но в начале второй половины игры получили три гола один за другим, и «Фулхэм», получив солидное преимущество, довел игру до логического завершения.

Итоги матча прокомментировал наставник «дачников» Марку Силва:

- Мы были лучшими на поле и победили заслуженно. Мы начали играть интенсивнее во втором тайме и сразу получили результат. Поздравляю всех игроков, они продемонстрировали качественную игру, и, конечно же, поздравляю болельщиков, - цитирует Силву BBC Sport.