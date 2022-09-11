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Робби Фаулер: «Поттер поступил правильно, согласившись на работу в «Челси»

 
11 Сентября 2022 • 11:51 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
18.09 18:30

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился мнением о назначении экс-наставника «Брайтона» Грэма Поттера на пост главного тренера «Челси».

Фаулер поддержал решение 47-летнего специалиста переехать в Лондон, несмотря на всю нестабильность, которая имеет место быть в этом клубе. Экс-футболист также посетовал на то, что в Англии очень часто недооценивают собственных тренеров.  

«Конечно, Поттер должен был соглашаться на работу в «Челси». Он поступил правильно. Я искренне надеюсь, что у Поттера всё получится. Надеюсь, ему дадут время», — приводит слова Фаулера Mirror.

Напомним, Поттер был назначен наставником «Челси» 8 сентября нынешнего года после увольнения немца Томаса Тухеля, проработавшего с «Челси» полтора сезона. 
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Робби Фаулер Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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