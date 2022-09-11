Робби Фаулер: «Поттер поступил правильно, согласившись на работу в «Челси»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер поделился мнением о назначении экс-наставника «Брайтона» Грэма Поттера на пост главного тренера «Челси».

Фаулер поддержал решение 47-летнего специалиста переехать в Лондон, несмотря на всю нестабильность, которая имеет место быть в этом клубе. Экс-футболист также посетовал на то, что в Англии очень часто недооценивают собственных тренеров.

«Конечно, Поттер должен был соглашаться на работу в «Челси». Он поступил правильно. Я искренне надеюсь, что у Поттера всё получится. Надеюсь, ему дадут время», — приводит слова Фаулера Mirror.

Напомним, Поттер был назначен наставником «Челси» 8 сентября нынешнего года после увольнения немца Томаса Тухеля, проработавшего с «Челси» полтора сезона.