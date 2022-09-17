Моуринью хочет видеть игрока «Челси» в «Роме»

Защитник «Челси» Трево Чалоба может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Sport.

По информации источника, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован главный тренер римлян Жозе Моуринью. Отмечается, что итальянский клуб попробует арендовать англичанина зимой.

Действующий контракт Чалобы с «Челси» рассчитан до лета 20026 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 20 миллионов евро. Всего в составе лондонцев Чалоба провёл 31 матч, отметившись четырьмя забитыми голами и двумя результативными передачами.

Напомним, за «Рому» уже выступает один бывший игрок «Челси» Тэмми Абрахам.