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Поттер — об уходе из «Брайтона»: «Это были три замечательных года»

 
11 Сентября 2022 • 14:15 Комментировать
Брайтон
0:0
Кристал Пэлас
отменен

Бывший главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер попрощался с командой. Напомним, специалист покинул клуб и возглавил «Челси».

«Это были три замечательных года в клубе, который изменил мою жизнь. Я прощаюсь с великим клубом, который всегда будет так много значить для меня и моей семьи», — приводит слова Поттера официальный сайт «чаек».

Тренер заявил, что будет дорожить отношениями, которые ему удалось построить во время работы в «Брайтоне».

Отметим, что 47-летний наставник был главным тренером команды с 2019 по 2022 год, а недавно он возглавил «Челси», сменив Томаса Тухеля.

Лондонский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 10 очков после шести туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Грэм Поттер
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