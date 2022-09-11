Поттер — об уходе из «Брайтона»: «Это были три замечательных года»

Бывший главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер попрощался с командой. Напомним, специалист покинул клуб и возглавил «Челси».

«Это были три замечательных года в клубе, который изменил мою жизнь. Я прощаюсь с великим клубом, который всегда будет так много значить для меня и моей семьи», — приводит слова Поттера официальный сайт «чаек».

Тренер заявил, что будет дорожить отношениями, которые ему удалось построить во время работы в «Брайтоне».

Отметим, что 47-летний наставник был главным тренером команды с 2019 по 2022 год, а недавно он возглавил «Челси», сменив Томаса Тухеля.

Лондонский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 10 очков после шести туров.