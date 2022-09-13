Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Журналист Плеттенберг считает, что за Беллингема следующим летом будут бороться два английских клуба

 
13 Сентября 2022 • 12:24 Комментировать
Боруссия Д
...
Шальке 04
1 1.37 X 5.40 2 7.30
17.09 16:30

Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг уверен, что полузащитник Джуд Беллингем покинет «Боруссию» Дортмунд следующим летом. Источник считает, что за трансфер англичанина будут бороться «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

«Я полностью уверен, что Беллингем покинет «Боруссию» Дортмунд следующим летом. Я думаю, что он окажется в «Ливерпуле» или «Манчестер Юнайтед». У этих двух команд больше шансов заполучить игрока, чем у остальных», – заявил Плеттенберг.

Напомним, что в последние месяцы ходят активные слухи об интересе к Беллингему со стороны мадридского «Реала». «Сливочные» якобы тоже хотят побороться за трансфер англичанина следующим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Флориан Плеттенберг Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д ШАЛЬКЕ 04
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
12:37 · Англия. Премьер-лига
Алонсо: «Когда Клопп возглавил «Ливерпуль», у меня было чувство, что он подходящий человек»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Журналист Плеттенберг считает, что за Беллингема следующим летом будут бороться два английских клуба
11:50 · Англия. Премьер-лига
Тренер Марокко Реграгуи: «Зиеш моментально согласился вернуться в сборную, когда я с ним поговорил»
11:30 · Англия. Премьер-лига
Пулишич мог перейти в «Манчестер Юнайтед»
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на бразильца, которого хочет «Арсенал»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Сангаре
10:42 · Англия. Премьер-лига
Аканджи: «Это правда, что в детстве я болел за «МЮ»
10:39 · Англия. Премьер-лига
Названа причина срыва трансфера де Йонга в «Манчестер Юнайтед» 2
10:29 · Англия. Премьер-лига
Канте далёк от продления контракта с «Челси»
10:27 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта зарплата Холанна в «Манчестер Сити»
10:08 · Англия. Премьер-лига
Зимой «Челси» может усилиться полузащитником «Брайтона»
10:07 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Манчестер Юнайтед» жалеют, что клуб не купил Арнаутовича
09:38 · Англия. Премьер-лига
Чалоба – о увольнении Тухеля: «Это было очень неожиданно»
08:55 · Англия. Премьер-лига
Украинец Мудрик заинтересовал ещё один клуб АПЛ
08:49 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет увести игрока у Черчесова
Все новости
Рекомендуем