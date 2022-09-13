Журналист Плеттенберг считает, что за Беллингема следующим летом будут бороться два английских клуба

Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг уверен, что полузащитник Джуд Беллингем покинет «Боруссию» Дортмунд следующим летом. Источник считает, что за трансфер англичанина будут бороться «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

«Я полностью уверен, что Беллингем покинет «Боруссию» Дортмунд следующим летом. Я думаю, что он окажется в «Ливерпуле» или «Манчестер Юнайтед». У этих двух команд больше шансов заполучить игрока, чем у остальных», – заявил Плеттенберг.

Напомним, что в последние месяцы ходят активные слухи об интересе к Беллингему со стороны мадридского «Реала». «Сливочные» якобы тоже хотят побороться за трансфер англичанина следующим летом.