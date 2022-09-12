Зиеша вызвали в сборную Марокко, хотя игрок в феврале объявил о завершении карьеры в национальной команде

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш получил вызов в сборную Марокко, хотя в феврале 2022 года объявил о завершении карьеры в национальной команде. Напомним, что игрок не хотел возвращаться в сборную из-за конфликта с главным тренером Вахидом Халилходжичем, который не вызвал его на Кубок Африки.

11 августа Халилходжич расторгнул контракт со сборной Марокко, а на его место пришёл Валид Реграги. Новый тренер договорился с Зиешем о его возобновлении международной карьеры.

Напомним, что Зиеш не отметился ни одним результативным действием в новом сезоне. Футболист выступает за «Челси» с 2020 года.