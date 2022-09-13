Алонсо: «Когда Клопп возглавил «Ливерпуль», у меня было чувство, что он подходящий человек»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо заявил, что сразу обрадовался назначению Юргена Клоппа на пост главного тренера мерсисайдцев в 2015 году. Напомним, немецкий специалист сменил Брендана Роджерса.

«Когда Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году, у меня уже было чувство, что это подходящий человек. Когда мы ещё давно играли с его «Майнцем», в предматчевой программке я прочитал слова Юргена, что его любимым стадионом является «Энфилд», – цитирует Алонсо официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что Хаби Алонсо выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год, после чего перебрался в мадридский «Реал». Свою карьеру испанец завершил в 2017 году в составе мюнхенской «Баварии».