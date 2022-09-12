Президент «Бенфики» Кошта назвал реальную стоимость трансфера Нуньеса в «Ливерпуль»

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта озвучил реальную стоимость трансфера нападающего Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль». Напомним, что по данным «Трансфермаркта», Нуньес обойдётся мерсисайдцам в 80 миллионов евро с учётом бонусов.

«Мы говорим об одном из самых дорогих трансферов лета. Сложно отказаться, когда тебе предлагают 75 миллионов евро + 25 в виде бонусов», – цитирует Кошту Liverpool Echo.

Напомним, что Дарвин Нуньес в трёх матчах Английской премьер-лиги отметился одним голом и ассистом в первом туре против «Фулхэма». Также игрок получил красную карточку в дебютной игре на «Энфилде» с «Кристал Пэлас».