Лофтус-Чик — о новом тренерском штабе «Челси»: «Они действительно хорошие люди»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик высказался о новом тренерском штабе команды во главе с Грэмом Поттером.

Напомним, Поттер возглавил лондонцев 8 сентября, сменив на этом посту Томаса Тухеля. Ранее 47-летний англичанин работал в «Брайтоне».

«Они действительно хорошие люди. Приятно поговорить и узнать, чего хочет тренер и как он хочет, чтобы мы играли. Мы очень взволнованы новым этапом», — приводит слова Лофтуса-Чика сайт лондонского клуба.

На данный момент «синие» провели под руководством Поттера один официальный матч, сыграв вничью с «Зальцбургом» (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.