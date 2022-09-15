Жота: «Всегда сложно возвращаться после травмы»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал о своём состоянии. Напомним, что недавно португалец вернулся на поле после травмы, из-за которой пропустил предсезонную подготовку и первые матчи новой кампании.

«Да, всегда сложно возвращаться на поле после травмы. непросто! Ты всегда хочешь другого сценария, но сейчас всё идёт своим чередом», – цитирует Жоту официальный сайт «Ливерпуля».

В прошлом сезоне Жота отметил с 15 голами и 4 голевыми передачами в Английской премьер-лиге. Футболист выступает за команду Юргена Клоппа с лета 2020 года, когда перешёл из «Вулверхэмптона» за сумму в районе 40 миллионов евро.