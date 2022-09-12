Матч «Челси» – «Ливерпуль» могут перенести

Матч 8 тура Английской премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Ливерпулем» могут перенести на неопределённый срок. По информации от The Telegraph, проблема состоит в том, что полиция не может предоставить достаточное количество сотрудников для обеспечения порядка. Это связано с тем, что в выходные также будут проходить похороны королевы Елизаветы II.

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» должен был состояться в воскресенье 18 сентября в 18:30 по московскому времени. Если этот поединок и не перенесут, он будет сыгран в Ливерпуле, а не в Лондоне. Соответственно, игра второго тура пройдёт на «Стэмфорд Бридж». Такой вариант рассматривает руководство Премьер-лиги.