Клопп: «Мы должны ответить на плохие результаты»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал плохие выступления своей команды в новом сезоне. Напомним, что мерсисайдцы выиграли всего два матча из шести в Английской премьер-лиге. Что касается Лиги чемпионов, «скаузеры» в первом туре группового этапа потерпели разгромное поражение на выезде от «Наполи» со счётом 1:4.

«Я не хотел оказаться в этой ситуации, но мы в ней находимся. В прошлом случались невероятные вещи, команда показывала очень последовательную игру. Я не читаю то, что о нас пишут в газетах. Мы просто должны ответить на плохие результаты», – сказал Клопп на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом».