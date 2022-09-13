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«Ливерпуль» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Сангаре

 
13 Сентября 2022 • 10:58 Комментировать
ПСВ
...
Фейеноорд
18.09 15:30

Полузащитник ПСВ Ибрагим Сангаре может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Calciomercato.

По информации источника, интерес 24-летнему ивуарийцу проявляет и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что футболист также может перейти в «Ньюкасл» и «Челси».

Действующий контракт Сангаре с голландским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне Сангаре провёл в составе ПСВ 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Цвета голландской команды футболист защищает с осени 2020 года, ранее он выступал за французскую «Тулузу».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед ПСВ Ибрагим Сангаре
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ПСВ ФЕЙЕНООРД
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