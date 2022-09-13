«Ливерпуль» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Сангаре

Полузащитник ПСВ Ибрагим Сангаре может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Calciomercato.

По информации источника, интерес 24-летнему ивуарийцу проявляет и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что футболист также может перейти в «Ньюкасл» и «Челси».

Действующий контракт Сангаре с голландским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне Сангаре провёл в составе ПСВ 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Цвета голландской команды футболист защищает с осени 2020 года, ранее он выступал за французскую «Тулузу».