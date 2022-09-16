«Ливерпуль» следующим летом может купить новичка «Вулверхэмптона»

Новичок «Вулверхэмптона» Матеус Нунес уже сейчас рассматривается «Ливерпулем» в качестве одного из кандидатов на усиление полузащиты. По информации от Liverpool Echo, хавбек может оказаться на «Энфилде» уже следующим летом.

Нунес перебрался в «Вулверхэмптон» совсем недавно из лиссабонского «Спортинга». За трансфер португальца «волки» заплатили 45 миллионов евро. Ещё 5 миллионов «Спортинг» может получить в качестве бонусов, если футболист достигнет определённых результатов.

Напомним, что Нунес был интересен «Ливерпулю» ещё до перехода в «Вулверхэмптон», но трансфер так и не состоялся. В 4 матчах АПЛ полузащитник отметился одной результативной передачей.