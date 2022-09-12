Мерсон всё ещё уверен, что «Ливерпуль» финиширует в топ-4

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон до сих пор уверен, что «Ливерпуль» по итогам сезона финиширует в топ-4 в Английской премьер-лиге. Напомним, что после 6 туров команда Юргена Клоппа располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

«Я всё ещё уверен, что «Ливерпуль» перевернёт ситуацию и попадёт в Лигу чемпионов на следующий сезон. Прошло ещё слишком мало матчей. Я считаю, что в топ-4 попадут «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Не важно в каком порядке», – цитирует Мерсона Sky Sports.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» отправится на выезд к лондонскому «Челси», который недавно возглавил Грэм Поттер.