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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мерсон всё ещё уверен, что «Ливерпуль» финиширует в топ-4

 
12 Сентября 2022 • 11:05 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
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18.09 18:30

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон до сих пор уверен, что «Ливерпуль» по итогам сезона финиширует в топ-4 в Английской премьер-лиге. Напомним, что после 6 туров команда Юргена Клоппа располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

«Я всё ещё уверен, что «Ливерпуль» перевернёт ситуацию и попадёт в Лигу чемпионов на следующий сезон. Прошло ещё слишком мало матчей. Я считаю, что в топ-4 попадут «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Не важно в каком порядке», – цитирует Мерсона Sky Sports.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» отправится на выезд к лондонскому «Челси», который недавно возглавил Грэм Поттер.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Пол Мерсон
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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