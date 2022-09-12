Канте отказался продлевать контракт с «Челси»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте в августе отказался продлевать контракт со своим клубом, который истекает в конце сезона.

По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, футболисту было предложено соглашение на два года с опцией продления ещё на год. 31-летний француз хотел бы получить более долгосрочный контракт, учитывая, что его ровесник Калиду Кулибали подписал соглашение сроком на 4 года.

В услугах Канте заинтересованы два клуба из Английской премьер-лиги, а также команды из Бундеслиги, Ла Лиги и Лиги 1. Сам футболист готов остаться в «Челси» и выступать за лондонский клуб вплоть до завершения карьеры.