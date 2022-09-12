Робертсон пропустит матч против «Аякса»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон не поможет своей команде в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса». По информации от Liverpool Echo, у шотландца подозрение на травму колена.

Степень серьёзности повреждения пока неизвестна. Сообщается, что игрок должен пройти сканирование, результат которого точно скажет, сколько времени пропустит футболист.

Напомним, что «Ливерпуля» пока одержал лишь две победы в шести матчах нового сезона Английской премьер-лиги. На прошлой неделе «красные» уступили на выезде в Лиге чемпионов «Наполи» с разгромным счётом 1:4.