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Каррагер: «Милнера незаслуженно раскритиковали за матч с «Наполи»

 
12 Сентября 2022 • 15:52 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
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18.09 18:30

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заступился за полузащитника Джеймса Милнера, который подвергся критике после разгромного поражения мерсисайдцев со счётом 1:4 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».

«Милнера сильно раскритиковали за его выступления в матче против «Наполи», но на мой взгляд, это незаслуженно. Ему 36 лет и он остаётся топ-профессионалом для «Ливерпуля», – цитирует Каррагера The Telegraph.

Напомним, что действующий контракт Милнера с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона. Футболист выступает за мерсисайдский клуб с лета 2015 года, когда пришёл свободным агентом из «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер Джейми Каррагер
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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