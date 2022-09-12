Каррагер: «Милнера незаслуженно раскритиковали за матч с «Наполи»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заступился за полузащитника Джеймса Милнера, который подвергся критике после разгромного поражения мерсисайдцев со счётом 1:4 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».

«Милнера сильно раскритиковали за его выступления в матче против «Наполи», но на мой взгляд, это незаслуженно. Ему 36 лет и он остаётся топ-профессионалом для «Ливерпуля», – цитирует Каррагера The Telegraph.

Напомним, что действующий контракт Милнера с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона. Футболист выступает за мерсисайдский клуб с лета 2015 года, когда пришёл свободным агентом из «Манчестер Сити».