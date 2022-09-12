«Ливерпуль» интересуется Гави, но игрок хочет остаться в «Барселоне»

«Ливерпуль» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику «Барселоны» Гави, сообщает Daily Express.

По информации источника, несмотря на интерес со стороны английского клуба, сам игрок намерен остаться в Каталонии и продлить контракт с «сине-гранатовыми».

Ранее сообщалось, что в скором времени Гави подпишет с «Барселоной» пятилетнее соглашение, сумма отступных по которому составит один миллиард евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 60 миллионов евро.