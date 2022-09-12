Другой клуб АПЛ готов составить «Челси» конкуренцию в борьбе за Гвардиола

«Манчестер Сити» будет готов составить «Челси» конкуренцию в борьбе за защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «быки» не стали продавать хорвата летом, так как знали, что через год спрос на него может вырасти.

Напомним, что «Челси» предлагал за Гвардиола 90 миллионов евро и был готов оставить футболиста в «РБ Лейпциге» до конца сезона, но немецкий клуб отказался от этих условий. «Быки» уже продлили с игроком контракт до 2027 года.

Йошко Гвардиол считается одним из самых перспективных защитников Европы. 20-летний футболист провёл всего один полноценный сезон в Бундеслиге.