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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​АПЛ перенесёт матчи «Челси» - «Ливерпуль» и «МЮ» - «Лидс»

 
12 Сентября 2022 • 19:31 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
18.09 16:00

Траурные мероприятия повлияют и на матчи восьмого тура Английской премьер-лиги. В ближайшие часы ожидается заявление о переносе игр «Челси» - «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» - «Лидс». Список перенесённых матчей может оказаться и более широким, о чём пишет в социальных сетях журналист Daily Mail Майк Киган.

Напомним, что на минувших выходных в Англии в футбол не играли. 8 сентября из жизни ушла королева Елизавета II, которая правила более 70 лет.

В понедельник днём стало известно о переносе на более поздний срок матча групповой стадии Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИДС
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