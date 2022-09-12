​АПЛ перенесёт матчи «Челси» - «Ливерпуль» и «МЮ» - «Лидс»

Траурные мероприятия повлияют и на матчи восьмого тура Английской премьер-лиги. В ближайшие часы ожидается заявление о переносе игр «Челси» - «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» - «Лидс». Список перенесённых матчей может оказаться и более широким, о чём пишет в социальных сетях журналист Daily Mail Майк Киган.

Напомним, что на минувших выходных в Англии в футбол не играли. 8 сентября из жизни ушла королева Елизавета II, которая правила более 70 лет.

В понедельник днём стало известно о переносе на более поздний срок матча групповой стадии Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ.