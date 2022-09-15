Гаджимурадов — о переходе в «Спартак»: «Так я могу и в «Челси» хотеть, Захаряну воду носить»

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов оценил вероятность своего перехода в «Спартак».

24-летний футболист не стал отрицать, что рассмотрел бы такое предложение, если бы оно поступило.

«Пусть сначала сделают предложение, а там уже посмотрим. Так я могу и в «Челси» хотеть. Вместе с Захаряном? Да, воду ему носить (смеётся)», — приводит слова Гаджимурадова Sport24.

Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года. Ранее он защищал цвета хабаровского СКА и «Велеса». В текущем сезоне за команду из Екатеринбурга полузащитник провёл девять матчей, отметившись в них одной результативной передачей.