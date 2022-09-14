Шрёдер: «Алькантара был главным оружием «Ливерпуля» в полузащите»

Главный тренер «Аякса» Альфред Шрёдер прокомментировал поражение амстердамского клуба в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Напомним, что победу мерсисайдцам принёс защитник Жоэль Матип на 89-й минуте.

«Алькантара был главным оружием «Ливерпуля» в полузащите, он очень часто переключал игру. Мы говорим о топ-команде. Неудивительно, что они являются главными фаворитами нашей группы», – сказал Шрёдер в интервью после матча.

Напомним, Шрёдер летом заменил на посту главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага, который возглавил «Манчестер Юнайтед» и идёт с клубом на пятом месте в АПЛ.