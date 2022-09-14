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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шрёдер: «Алькантара был главным оружием «Ливерпуля» в полузащите»

 
14 Сентября 2022 • 11:43 Комментировать
АЗ Алкмаар
...
Аякс
18.09 17:45

Главный тренер «Аякса» Альфред Шрёдер прокомментировал поражение амстердамского клуба в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Напомним, что победу мерсисайдцам принёс защитник Жоэль Матип на 89-й минуте.

«Алькантара был главным оружием «Ливерпуля» в полузащите, он очень часто переключал игру. Мы говорим о топ-команде. Неудивительно, что они являются главными фаворитами нашей группы», – сказал Шрёдер в интервью после матча.

Напомним, Шрёдер летом заменил на посту главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага, который возглавил «Манчестер Юнайтед» и идёт с клубом на пятом месте в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аякс Тьяго Алькантара Альфред Шрёдер
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